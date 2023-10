Augsburg, Jess Thorup è il nuovo allenatore: adesso è ufficiale

L’Augsburg, dopo aver esonerato il tecnico Enrico Maassen per i deludenti risultati ottenuti finora in questa stagione di Bundesliga, ha ufficializzato il suo nuovo allenatore: si tratta del cinquantatreenne danese Jess Thorup. Quest’ultimo finora ha allenato prevalentemente nel suo Paese, facendo esperienza con l’Esbjerg, le selezioni U20 e U21, il Midtjylland e il Copenaghen. Per Thorup anche delle avventure in Belgio alla guida di Gent e Genk e adesso un importante salto di qualità in Germani.

Willkommen beim #FCA, Jess Thorup! ❤️💚🤍 Der 53-jährige Däne ist neuer Cheftrainer! 📝 pic.twitter.com/Yv6GrokjlP — FC Augsburg (@FCAugsburg) October 15, 2023