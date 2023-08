Wta 1000 Montreal 2023, troppa Pegula per Paolini: la statunitense stacca il pass per i quarti

Jessica Pegula si sbarazza di Jasmine Paolini in due set mediante il punteggio di 6-4 6-0 dopo un’ora e e dieci minuti nel match valevole per gli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Montreal 2023. La tennista toscana resiste soltanto per un set, poi è costretta a cedere allo strapotere della statunitense che, in virtù di questo successo, stacca il pass per i quarti di finale dove incontrerà la vincente della partita tra la ceca Marketa Vondrousova oppure l’americana Coco Gauff

Ottimo avvio di partita da parte della statunitense che, dopo aver tenuto agevolmente il proprio turno di servizio, piazza subito il break. L’azzurra non resta a guardare e si ritaglia tre palle per il contro-break, ma Jessica è brava a cancellarle restando avanti. L’appuntamento con il contro-break per Jasmine, però, è soltanto rimandato perché nel quinto game riesce a sfruttare una delle altre tre chance a disposizione per tornare in corsa. In un lungo settimo gioco Pegula non concede palle break e tiene la battuta, attendendo il momento migliore per colpire. Detto, fatto, la statunitense ottiene due set-point sul servizio dell’avversaria e, alla seconda occasione, porta a casa il set con lo score di 6-4.

Nel secondo parziale Pegula parte ancora con il piede giusto difendendo il proprio turno di battuta. Nel game successivo, invece, si scatena una lunghissima battaglia di oltre dieci minuti che, alla quarta palla break, premia la numero tre del mondo. Quest’ultima vola in scioltezza prima sul 3-0 e poi, mettendo a referto il doppio break, anche sul 5-0. Un punteggio pesantissimo per Paolini, che paga a caro prezzo il servizio perso nel secondo gioco. Il vento del match è totalmente in favore di Pegula, che trova due match-point e chiude la contesa sul 6-4 6-0. Per la numero tre del ranking Wta si tratta del terzo quarto di finale consecutivo al Wta 1000 di Montreal; ora ad attenderla ci sarà la vincente della sfida tra la ceca Marketa Vondrousova oppure la statunitense Coco Gauff.