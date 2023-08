Serie A femminile 2023/2024, la Rai trasmetterà in chiaro una partita per ogni giornata

di Valerio Carriero

La Rai si è aggiudicata il pacchetto “campionato in chiaro” per la Serie A femminile di calcio 2023/24 e trasmetterà in chiaro una partita per ogni giornata oltre alle finali di Coppa Italia e Supercoppa. Questo quanto maturato nell’assemblea odierna della Divisione Serie A Femminile Professionistica della Figc, che ha anche assegnato il pacchetto “Diritti internazionali” al S&T Group. Per quanto riguarda il pacchetto non esclusivo “Pay”, i termini dell’invito a presentare offerte sono stati invece prorogati al 31 agosto

“In attesa di completare l’iter di assegnazione di tutti i pacchetti relativi alla nuova stagione, con offerte in ogni caso migliorative rispetto allo scorso anno, siamo molto felici del fatto che la Rai abbia voluto investire sul calcio femminile in chiaro – la soddisfazione del presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica Federica Cappelletti -. Anche attraverso una collocazione degli eventi che possa garantire ancora maggiore visibilità al campionato, alla Coppa Italia e alla Supercoppa siamo convinti che possa essere un’occasione straordinaria per promuovere il movimento calcistico femminile italiano“. Il prossimo mercoledì, 16 agosto, la pubblicazione del calendario alle 12.30 della Serie A che scatterà il 16 settembre, seguito alle 17 da quello della Serie B.