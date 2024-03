WTA 1000 Miami, Swiatek stringe i denti e passa: Noskova battuta in tre set

Promossa Iga Swiatek nel terzo turno del torneo WTA 1000 di Miami. La numero 1 al mondo ha stretto i denti e alla fine è riuscita ad imporsi 6-7(9) 6-4 6-4 sulla 31enne ceca Linda Noskova, battuta in due ore e quarantadue minuti di gioco. Swiatek apre il primo set tenendo la battuta a zero e strappando il servizio nel secondo game, ma l’immediato controbreak, poi consolidato, restituisce l’equilibrio alla sfida (2-2). Nel sesto gioco, Noskova cede nuovamente la battuta, ma riesce ancora una volta a pareggiare il conto dei break nel nono game. Si va al tie break, dove Swiatek spreca un set point e finisce con l’arrendersi sul 7-9. La reazione d’orgoglio della prima della classe non si fa attendere. Nel secondo set la polacca si issa sul 4-1, ma rischia di guastare tutto. Nell’ottavo e nono game Noskova accorcia le distanze (5-4) e nel decimo non riesce a capitalizzare la palla break del pari. Swiatek si salva e chiude sul 6-4 alla prima chance utile. Un copione per certi versi simile al terzo e decisivo set. Stavolta il break di Swiatek arriva nel quinto game e ancora una volta nel decimo Noskova ha le occasioni per il pareggio. Tre le palle break cancellate nel gioco decisivo dalla numero 1 al mondo, che è lucida nello sfruttare il match point. Agli ottavi di finale la polacca se la vedrà contro la russa Ekaterina Alexandrova che ha superato la connazionale Anastasia Pavlyuchenkova per 6-4 3-6 6-3. Nei match della notte, spicca l’eliminazione di Naomi Osaka, battuta da Caroline Garcia per 7-6(5) 7-5. Per la francese adesso c’è la sfida contro Coco Gauff.