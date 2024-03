Masters 1000 Miami, Medvedev e Ruud avanti: battuti Norrie e Davidovich Fokina in due set

Daniil Medvedev e Casper Ruud accedono agli ottavi di finale a Miami. Dopo l’eliminazione nella serata di ieri di Holger Rune per mano del numero 57 al mondo Fabian Marozsan, la nottata tra domenica e lunedì al secondo Masters 1000 stagionale non offre sorprese nella top 10 del ranking. Un’ora e ventidue minuti di gioco è durata la partita del russo, numero 4 al mondo, contro il britannico Cameron Norrie (numero 31), battuto 7-5 6-1. Nel primo set Medvedev parte subito forte, portandosi sul 3-0, ma Norrie riesce a ricucire recuperando i due break di svantaggio fino al 5-5. Nell’undicesimo game però il russo strappa nuovamente il servizio e successivamente va a chiudere al secondo set point utile. Il copione del secondo periodo è per metà identico al primo. Medvedev sale sul 3-0, ma stavolta la reazione di Norrie non c’è. Il britannico nel quinto game tiene il servizio a zero, ma Medvedev continua a lasciargli le briciole nei turni di battuta. Il nuovo break infine vale il 6-1 finale. Nel prossimo turno Medvedev se la dovrà vedere contro il tedesco Dominik Koepfer, reduce dalla vittoria per 3-6 6-4 6-3 su Ugo Humbert.

Vittoria agevole anche per Casper Ruud che supera 6-3 6-4 Alejandro Davidovich Fokina in un’ora e trentatré minuti di gioco. Il norvegese, numero 8 al mondo, cancella una palla break nel terzo game e sfrutta nel gioco successivo l’occasione per strappare il servizio allo spagnolo. Il set scivola via in modo lineare, con una palla break difesa da Davidovich Fokina nel sesto, fino al 6-3 finale. Copione diverso nel secondo set. Lo spagnolo costruisce sei palle break, ma non ne sfrutta neanche una. Ben più lucido Ruud che capitalizza nel settimo gioco l’unica occasione a disposizione per firmare il break, poi consolidato d’autorità al servizio (5-3). Nel decimo game Ruud è costretto a salvare quattro palle break, ma alla fine riesce a venire a capo del rebus e a chiudere la contesa al quarto match point. Il prossimo avversario del numero 8 del ranking ATP agli ottavi sarà Nicolas Jarry, che ha battuto 6-7(1) 7-5 6-3 Thiago Seyboth Wild.