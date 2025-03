È una Jasmine Paolini super, quella che ha conquistato l’accesso alle semifinali del Wta 1000 di Miami. L’azzurra archivia in un’ora e un quarto la pratica Magda Linette, imponendosi in due set per 6-3 6-2 in una partita in realtà più complicata di quanto possa dire il risultato. Ma Paolini ha confermato le ottime impressioni emerse dopo la vittoria su Naomi Osaka, guadagnandosi il diritto di sfidare in semifinale la numero uno al mondo Aryna Sabalenka. Per la toscana si tratta della seconda semifinale in carriera in un “1000” dopo quella di Dubai, torneo poi vinto. Inoltre, è la prima italiana ad arrivare al penultimo atto del torneo in Florida.

Wta 1000 Miami, la cronaca di Paolini-Linette

L’avvio è di quelli complicati, per Jasmine, che cede subito il servizio a causa di diversi errori con il dritto. Ma la paura passa già nel secondo game: l’azzurra si muove bene in campo e ritrova i suoi colpi migliori, punendo la polacca che, a sua volta, non incide con il servizio. Ma Paolini non si “limita” al contro break, visto che nel quarto gioco arriva un nuovo break e quindi il sorpasso nel punteggio. Sul 4-1, però, Paolini deve nuovamente far fronte a un passaggio a vuoto, riuscendo stavolta a difendersi da due palle break. È il momento in cui si decide il set: Jasmine ritrova solidità e gestisce bene la seconda parte di parziale, aggiudicandoselo dopo un errore di Linette col rovescio.

Il secondo set parte alla grande, per Jasmine, che grazie all’accesso in semifinale è sicura di tornare al sesto posto nel ranking: al contrario del primo parziale, infatti, è lei a conquistare subito il break. Eppure, Linette ha le armi per fare male all’azzurra e lo dimostra conquistando due palle break tra secondo e quarto game. Prima, Paolini sfrutta una sbavatura della polacca in risposta, e poi risolve tutto con una volée di rovescio sulla riga a cui fa seguito un errore di dritto dell’avversaria. Paolini sfrutta il momento positivo e sale sul doppio break di vantaggio. Anche in questo caso, il peggio sembra passato. Eppure, Linette non demorde e conquista ben tre palle break: Paolini risolve con tre ottime prime per poi andare a chiudere il match.