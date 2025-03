Gli Oklahoma City Thunder battono anche i Sacramento Kings e salgono a 60 vittorie nella regular season della NBA 2024/2025. Traguardo importante per la squadra che sta dominando a Ovest, capace di vincere un’altra partita quasi senza sforzo apparente, imponendosi per 105-121. I Thunder partono forte e mettono in archivio la partita già nel primo tempo, chiuso sul 42-64. Il protagonista principale è il solito Shai Gilgeous-Alexander, che pur in una serata non ottimale al tiro (10/23, 43%) realizza 32 punti aggiungendo 8 rimbalzi e 5 assist. Prezioso anche il contributo di Chet Holmgren, che mette a referto una doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi. Per i Kings, invece, Keegan Murray si mette in mostra con 28 punti e il 9/13 da tre (69%) ma non basta per impensierire gli avversari.

NBA: Banchero ancora sopra i 30 punti, Orlando batte Charlotte

Passando a Est, terza vittoria consecutiva (sesta nelle ultime nove) per gli Orlando Magic, che proseguono nel buon momento di forma vincendo anche in casa degli Charlotte Hornets. Grande protagonista, ancora una volta, Paolo Banchero, che arriva alla quarta partita consecutiva sopra i 30 punti: nella notte, infatti, il numero 5 dei Magic ha chiuso con 32 punti impreziositi da 7 rimbalzi e 6 assist. A dargli man forte, ecco Franz Wagner con 26 punti e 8 rimbalzi, mentre Anthony Black dalla panchina ne mette 20. Per gli Hornets, l’unica nota positiva sono i 25 punti di LaMelo Ball con il 69% dal campo.

Rimanendo a Est, vittoria esterna anche per i Cleveland Cavaliers, che sbancano il campo dei Portland Trail Blazers per 111-122 con l’allungo decisivo nei due secondi quarti dei due tempi. Darius Garland (27), Ty Jerome (25 dalla panchina) e Evan Mobley (21 con 12 rimbalzi) sono i grandi trascinatori andando tutti sopra i 20 punti. Vittoria anche per i New York Knicks, che impongono uno stop ai Dallas Mavericks dopo le ultime due vittorie di fila: ai 38 punti di uno straordinario Naji Marshall (68% dal campo) rispondono gli altrettanto ottimi OG Anunoby (35 punti) e soprattutto Karl-Anthony Towns, che infila una tripla doppia da 26 punti, 12 rimbalzi e 11 assist. Tripla doppia anche per Josh Hart (16-12-11).

Quarta vittoria nelle ultime cinque per i Detroit Pistons (122-96 contro i San Antonio Spurs), mentre i Golden State Warriors, senza Steph Curry e nonostante il ritorno di Jimmy Butler (appena 11 punti in 29 minuti giocati), cedono di schianto contro i Miami Heat (112-86).

I Bucks perdono Lillard, ha una trombosi al polpaccio

Intanto è arrivata una brutta notizia per i Milwaukee Bucks, che dovranno fare a meno di Damian Lillard a termpo indeterminato. Al playmaker, infatti, è stata diagnosticata una trombosi profonda al polpaccio destro. Ad annunciarlo è stata la stessa franchigia del Winsconsin: “La salute di Damian è la nostra priorità numero uno – si legge nella nota firmata dal General Manager John Horst –. I medici ci confermano che si tratta di un problema che difficilmente potrebbe ripresentarsi e le cure mediche che il giocatore sta ricevendo dovrebbero facilitarne il recupero”. “Ovviamente è spiacevole che sia capitata questa cosa, che è fuori dal mio controllo ma per quanto io ami il basket, la mia priorità è esserci per la mia famiglia e i miei figli”, è invece il commento del giocatore.

