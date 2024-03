Masters 1000 Miami 2024: esordio sul velluto per Alcaraz, ok Zverev. Hurkacz e Monfils vincono al terzo

Dopo tanta pioggia, finalmente in Florida è uscito il sole e quasi tutti i match in programma nella giornata di sabato 23 marzo sono volti al termine. Buona la prima per Carlos Alcaraz, che ha debuttato nel Masters 1000 di Miami 2024 con un netto successo in due set ai danni del connazionale Carballes Baena. 6-2 6-1 il punteggio di un match a senso unico, come da pronostico, che il numero 2 del mondo ha portato a casa in 1h21′. Al prossimo turno, Alcaraz se la vedrà contro Gael Monfils, vittorioso in rimonta contro Thompson in un match finito all’una di notte. Guai a sottovalutare il francese, che sta vivendo un ottimo momento di forma e lo sta dimostrando anche a Miami: 6-7 6-1 6-2 il punteggio con cui si è imposto.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Ha esordito con un successo anche Alexander Zverev, capace di piegare Auger-Aliassime per 6-2 6-4 in appena 1h17′ di gioco. A dir poco dominante al servizio il tedesco, che ha vinto 36 punti su 38. Il suo prossimo avversario sarà il redivivo Eubanks, in grado di piegare la resistenza di Evans al tie-break del terzo set dopo aver salvato tre match point. Successo al terzo anche per Hurkacz, che ha piegato Shevchenko, e Korda, che ha rimontato Bautista Agut. In scioltezza invece Karen Khachanov, il quale ha liquidato Djere con un rapido 6-2 6-4.