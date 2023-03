WTA 1000 Miami 2023, Bronzetti non sorride all’esordio: Noskova passa in due set

Non sorride Lucia Bronzetti all’esordio nel WTA 1000 di Miami: l’azzurra è sconfitta al primo turno per mano di Linda Noskova e abbandona il torneo della Florida dopo solo 1 ora e 7 minuti di permanenza di campo. La 18enne ceca si è imposta per 6-3 6-4 e ha mantenuto percentuali molto altre alla battuta, soprattutto un 75% di punti vinti con la prima che ha lasciato poco scampo alla nostra portacolori. I primi quattro giochi hanno visto le due contendenti tenere in maniera decisamente agevole i rispettivi turni di servizio, poi la numero 51 del mondo ha preso il largo. Da questo momento, infatti, sono stati ben 7 su 8 i giochi vinti da Noskova, che in un batter d’occhio si è portata in vantaggio per 6-3 3-0. Poteva terminare molto male il match, invece Bronzetti ha mostrato grinta e voglia di lottare, ha messo segno due controbreak e ha mantenuto lo score in (semi)equlibrio fino al decimo game, quando la ceca ha chiuso 6-3 6-4 e ha staccato il suo pass per il secondo turno, quando di fronte si troverà la connazionale Petra Kvitova. Bronzetti difendeva qui gli ottavi di finale raggiunti lo scorso anno, dunque, tra due lunedì, la romagnola non potrà ricoprire una posizione nel ranking più alta della numero 87.