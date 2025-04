In archivio la terza giornata del Wta 1000 di Madrid. Maria Sakkari soffre ma la spunta in due set sulla cinese Xinyu Wang. 6-4 7-6(7) il punteggio in favore della tennista greca, che si è trovata sotto di un break nel primo parziale e nel tie-break del secondo ha dovuto annullare un set point (sul 7-6), ma è riuscita con un buon colpo di coda ad evitare il terzo set. Nel complesso prova sufficiente di Sakkari, che ha dimostrato diverse criticità nel corso della partita, ma deve cercare di uscire da Madrid con un buon bottino di punti per togliersi da una scomoda posizione n.94 della classifica Wta (live ranking). Al secondo turno affronterà la polacca Magda Linette, testa di serie numero 29. Buon esordio anche per Emma Raducanu, che è uscita indenne dall’incontro con l’olandese Suzan Lamens con il punteggio di 7-6(4) 6-4. Sorteggio discreto per la britannica numero 49 Wta, che al secondo turno affronterà la numero 24 del mondo Marta Kostyuk. Sorpresa di giornata l’uscita di Anastasia Pavlyuchenkova. La 33enne russa è andata ko con la lettone classe 1990 Anastasija Sevastova. Grandi problemi al servizio per la numero 47 Wta, che ha offerto ben 16 palle break, di cui 12 annullate, all’avversaria. Più cinica nei momenti importanti del match Sevastova, che ha tolto il servizio a Pavlyuchenkova in chiusura di entrambi i set per il 6-4 7-5 finale. Al secondo turno sarà derby lettone con Jelena Ostapenko (n.23 del tabellone), reduce dalla sorprendente vittoria nel Wta 500 di Stoccarda battendo prima Swiatek (quarti di finale) e poi Sabalenka (finale).

Nelle altre partite

Sconfitta pesante per Petra Kvitova. La ceca sta faticando a ritrovare il ritmo dopo il rientro dalla maternità poco più di un mese fa. La ceca subisce un netto 6-4 6-0 dalla statunitense Katie Volynets. Fuori dai giochi anche Ajla Tomljanovic. La 31enne australiana, in tabellone grazie a una wild card, cede al terzo set alla svizzera Rebeka Masarova con il punteggio di 6-3 1-6 7-5. Super esordio per Belinda Bencic. La 28enne elvetica lascia soli due game alla turca Zeynep Sonmez (6-0 6-2) e accede al secondo turno in un’ora e un minuto in campo. Avanza anche la giovane francese Diane Parry. La transalpina classe 2002, in tabellone principale dopo essere passata dalle qualificazioni, supera 6-3 6-4 la rumena Irina-Camelia Begu. Esordio liscio per Eva Lys. La tedesca, esplosa nel 2025 con gli ottavi di finale agli Australian Open, rifila un doppio 6-2 alla qualificata serba Teodora Kostovic. Prosegue il cammino della qualificata Maria Lourdes Carle. L’argentina, n.118 Wta, sorprende 6-3 6-2 la slovacca, non esperta di terra battuta come la sudamericana, Rebecca Sramkova. Nel derby tra le sorelle Kudermetova a spuntarla è Veronika su Polina, anche in modo abbastanza netto (6-2 6-2).