Tadej Pogacar torna a vincere. Lo fa alla Freccia Valone, dove si impone in solitaria staccando tutti i rivali in cima al muro di Huy. Un’azione poderosa, senza neanche alzarsi sui pedali, con cui ha fatto il vuoto in pochi metri. Secondo trionfo nella classica per il corridore sloveno, che ottiene la sesta vittoria stagionale e la novantaquattresima in carriera. Come lo scorso anno, sul secondo gradino del podio ci sale il francese Kevin Vauquelin (Arkea B&B Hotels), mentre in terza posizione troviamo il britannico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team). Sono nono Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), l’altro favorito della vigilia. “E’ una gran bella sensazione vincere ancora qui, su questo finale duro. Aver chiuso con una vittoria significa molta, sono pronto per la Liegi”, ha commentato Pogacar al teermine della corsa.

Decisivi, quindi, ancora una volta gli ultimi chilometri. Nulla da fare per il trio composto da Leknessund, Dversnes e Foss, ripresi quando non mancava poi molto al traguardo. Da segnalare anche la caduta di Mattias Skjelmose, vincitore dell’Amstel Gold Race.

L’ORDINE DI ARRIVO

1 POGAČAR Tadej (UAE Team Emirates-XRG) 4h50’15”

2 VAUQUELIN Kévin (Arkéa-B&B Hotels) a 10″

3 PIDCOCK Thomas (Q36.5 Pro Cycling Team) a 12″

4 MARTINEZ Lenny (Bahrain-Victorious) a 13″

5 HEALY Ben (EF Education-EasyPost) st

6 BUITRAGO Santiago (Bahrain-Victorious) a 16″

7 GRÉGOIRE Romain (Groupama-FDJ) st

8 NYS Thibau (Lidl-Trek) st

9 EVENEPOEL Remco (Soudal Quick-Step) st

10 SCHMID Mauro (Team Jayco AlUla) a 19″