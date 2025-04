Jasmine Paolini senza problemi all’esordio nel Wta 1000 di Madrid 2025. L’azzurra, testa di serie numero 6 del tabellone, ha impiegato soltanto un’ora per liquidare la britannica Katie Boulter, sconfitta con un eloquente 6-1 6-2. Gara senza storia, in cui la classe ’96 di Leicester ha tenuto un solo game al servizio, peraltro nel penultimo gioco: l’azzurra ha avuto anche la chance di chiudere con il bagel nel secondo parziale, ma dopo aver annullato un match point, Boulter si è presa il break che ha allungato l’incontro di un paio di minuti. Jasmine è anche l’unica portacolori italiana rimasta in tabellone, dopo l’eliminazione nella giornata di ieri di Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.

Paolini, che domani sarà impegnata anche in doppio con Sara Errani, incontrerà al terzo turno Maria Sakkari. L’ellenica classe ’95, ex numero 3 Wta, ha piegato in due set Magda Linette (testa di serie numero 29), con il punteggio di 7-6(5) 6-3 in un’ora e 50 minuti di gioco.

Le altre gare del Wta 1000 di Madrid

Avanza al terzo turno senza troppi patemi anche la numero uno Aryna Sabalenka. La bielorussa arrivava alla sfida dal ko in finale a Stoccarda contro Ostapenko, ma si è subito riscattata con un 6-3 6-4 ai danni di Anna Blinkova. Successo all’esordio anche per Daria Kasatkina, che sotto bandiera australiana ha sconfitto 6-2 7-5 la statunitense Alycia Parks. Forfait invece per Paula Badosa, che ha rinunciato al torneo permettendo così alla connazionale Cristina Bucsa di giocarsi le sue chance; l’avventura della spagnola però si è conclusa dopo due ore e 35 minuti, sconfitta dalla tennista russa Veronika Kudermetova in tre set (4-6 7-6(1) 7-5).