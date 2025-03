Jasmine Paolini avanza ai quarti di finale del Wta 1000 di Miami. La tennista toscana batte in rimonta Naomi Osaka con il punteggio di 3-6 6-4 6-4 in due ore e 16 minuti di gioco. Partita in crescendo della numero 7 del mondo che, dopo un primo set in grande affanno, concede le briciole alla giapponese nei due parziali finali. L’azzurra è più fredda della nipponica, ex numero uno del mondo prima della depressione della maternità, nei momenti importanti del match e sfrutta l’unica palla break concessa dalla giapponese nel set decisivo per entrare nelle migliori otto del torneo. Niente da fare per Osaka, che era tornata a vincere partite consecutive dopo il terzo turno agli Australian Open a gennaio. In mezzo una sola partita giocata, e persa, contro Camila Osorio a Indian Wells a inizio marzo.

A Miami Paolini, dopo il bye al primo turno, ha esordito battendo 2-0 la slovacca Sramkova, n.37 WTA (primo successo su una top 50 in questo 2025). Ha poi approfittato del ritiro dopo un set della tunisina Jabeur (problema al polpaccio) per accedere al terzo turno. La vittoria di oggi su Osaka le consegna la prima partecipazione ai quarti di finale del 1000 della Florida. Quarta partecipazione al tabellone principale (la quinta complessiva) per la tennista toscana che ha vinto il suo primo match a Miami solo lo scorso anno, fermandosi poi al terzo contro la statunitense Navarro. Primo quarto di finale in Florida, ma anche primo quarto nel 2025 per la finalista di Roland Garros e Wimbledon 2024, che si avvicina in classifica Wta al sesto posto di Mirra Andreeva, uscita di scesa nella notte con Amanda Anisimova. Paolini si giocherà un posto in semifinale con la vincente della sfida tra Coco Gauff e Magda Linette.