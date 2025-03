Liam Lawson e la Red Bull potrebbero separarsi. Dopo due weekend disastrosi del pilota australiano, la scuderia di Woking sta pensando a sostituire l’ex Racing Bulls. Fuori in Q1 sia in Australia che in Cina, in entrambe le qualifiche, e sempre lontano in gara. Ritirato a Melbourne dopo aver picchiato contro il muro nelle condizioni miste di Albert Park e incagliato nelle retrovie a Shanghai per un 12° posto finale arrivato solamente grazie alle squalifiche di Leclerc, Hamilton e Gasly , al ritiro di Alonso e al testacoda di Bortoleto. Con un Max Verstappen secondo nel Mondiale, il rendimento di Lawson è pressoché inspiegabile, soprattutto viste le buone sensazioni date nel corso dei test preseason in Bahrain e l’ottimo finale di stagione in Racing Bulls. Yuki Tsunoda è in buon forma e Red Bull sta pensando alla sostituzione con Lawson che rimarrebbe a piedi essendoci in fila davanti a lui per il sedile del giapponese Franco Colapinto, che ha un contratto da terzo pilota in Racing Bulls. Un addio dopo due gare sarebbe record, sarà probabilmente decisivo il weekend in Giappone (4-6 aprile).

Le riflessioni in casa Red Bull

“Abbiamo dati dalle prime due gare e li esamineremo attentamente. Abbiamo 400 ingegneri nel team e 600 sensori sulla macchina, quindi abbiamo un’enorme quantità di informazioni da esaminare. Penso che Liam abbia ancora del potenziale. Al momento non ce ne rendiamo conto. Penso che il problema per lui sia che ha avuto un paio di weekend davvero difficili”, le parole del Team Principal Chris Horner. Più schierato Helmut Marko, che tende verso Tsunoda: “Yuki è in forma smagliante. Ora è uno Yuki diverso rispetto agli ultimi anni. Ha cambiato gestione, ha un approccio diverso ed è più maturo. Ci è voluto un po’ di tempo per lui, ma ora sembra funzionare”.

Le classifiche dopo le prime due gare

Piloti

Questa la classifica mondiale piloti dopo la Sprint Race del Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2025:

1. Lando Norris GBR (McLaren) 44 punti

2. Max Verstappen NED (Red Bull) 36

3. George Russell GBR (Mercedes) 35

4. Oscar Piastri AUS (McLaren) 34

5. Andrea Kimi Antonelli ITA (Mercedes) 18

6. Alexander Albon THA (Williams) 16

7. Esteban Ocon FRA (Haas) 10

8. Lance Stroll CAN (Aston Martin) 10

9. Lewis Hamilton GBR (Ferrari) 9

10. Charles Leclerc MON (Ferrari) 8

Costruttori

Questa la classifica del mondiale costruttori dopo il Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2025

1. McLaren 78 punti

2. Mercedes 53

3. Red Bull 36

4. Ferrari 17

5. Williams 17

6. Haas 14

7. Aston Martin 10

8. Kick Sauber 6

9. Racing Bulls 3

10. Alpine 0