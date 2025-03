Dopo l’argento a squadre e il quarto posto di Federico Nilo Maldini nella finale individuale agli Europei di Osijek, il gruppo azzurro di tiro a segno vola in Argentina, a Buenos Aires, dove avrà inizio la Coppa del Mondo ISSF. La tappa è in programma dall’1 all’11 aprile e proprio il bolognese, argento a Parigi 2024, è pronto a cercare segnali incoraggianti di crescita. Con Maldini nella squadra di pistola ad aria compressa ci sarà anche il bronzo degli ultimi Giochi, Paolo Monna. La gara inizierà giovedì 3 aprile con il turno di qualificazione alle 13.15 italiane, mentre la finale è in programma alle 15.30, sempre orario italiano.

Gli azzurri prenotano l’ultimo atto, proprio come i compagni di pistola automatica, anche loro impegnati alle Olimpiadi nell’estate 2024. Al via Massimo Spinella (quinto a Parigi 2024) e Riccardo Mazzetti (dodicesimo al poligono di Châteauroux), entrambi reduci dalla bella esperienza a Wroclaw per il Memorial Józef Zapędzki. In Polonia Mazzetti si è preso prima il 2° posto individuale, nella gara del 21 marzo, poi il 3° posto individuale, nella gara del 23 marzo. Punti preziosi che hanno permesso agli azzurri di vincere la classifica per nazioni, stabilendo il nuovo record italiano a quota 1746 punti. Sarà assente in Argentina la squadra di carabina per un discorso di pianificazione delle gare. La Coppa del Mondo scatterà per Sollazzo e compagni in occasione della tappa europea, in programma dall’8 al 15 giugno a Monaco di Baviera, in Germania.

“In questa stagione post-Olimpica, le squadre di pistola e carabina hanno optato per due percorsi tecnici differenti”, ha spiegato il Direttore della Preparazione Olimpica Pierluigi Ussorio. “Il comparto della pistola sarà regolarmente a Buenos Aires con i quattro tiratori che hanno preso parte alle Olimpiadi, mentre la squadra di carabina ha privilegiato un inizio di stagione differente, con numerosi appuntamenti Grand Prix che permetteranno ai tecnici di valutare un gran numero di tiratori. La trasferta in Argentina rappresenta il primo importante evento della stagione per i ragazzi della pistola automatica, mentre per Maldini e Monna sarà certamente una nuova occasione di confronto a livello internazionale”, le parole del tecnico.

I CONVOCATI

Atleti: Paolo Monna (C.S. Carabinieri), Federico Nilo Maldini (C.S. Carabinieri), Massimo Spinella (G.S. Fiamme Gialle), Riccardo Mazzetti (G.S. Esercito).

Staff Tecnico: Pierluigi Ussorio (Direttore Preparazione Olimpica), Roberto Di Donna (CT Pistola ad aria compressa), Mauro Badaracchi (Tecnico Pistola), Flavio Erriu (CT Pistola Automatica).