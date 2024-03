Wta 1000 Indian Wells 2024: fuori Osaka, avanti Sakkari e Parry

Prosegue il Wta 1000 di Indian Wells 2024. Continua la crescita di Diane Parry, che batte 6-4 6-3 Blinkova in un’ora e 54 minuti di gioco. La francese classe 2002 avanza agli ottavi di finale, dove affronterà la testa di serie numero 9 Maria Sakkari. La greca, nonostante un avvio di stagione difficile, batte in due set 6-3 6-4 la testa di serie numero 20 Garcia. La 28enne di Atene sta provando a riscattare il deludente secondo turno degli Australian Open 2024 (sconfitta con Avanesyan). Cade la testa di serie numero 16 Svitolina, che perde al terzo set contro la numero 23 del tabellone Navarro. 6-1 4-6 6-3 il punteggio a favore dell’americana, che agli ottavi avrà il difficile compito di provare a battere la numero 2 del mondo Sabalenka (2-0 a Raducanu in un’ora e mezza). Si chiude l’avventura in California di Naomi Osaka, che perde da Mertens (24) 7-5 6-4 in un’ora e 57 minuti di gioco. Resta positivo il torneo della numero 287 del mondo che, dopo l’anno di stop per i problemi di depressione, aveva battuto Errani in primo turno e Samsonova in secondo turno. Mertens se la vedrà agli ottavi con la testa di serie numero 3 Gauff, che ha battuto in due set Bronzetti.