Wta 1000 Indian Wells 2023: Trevisan lotta ma si arrende al terzo set, avanza Muchova

Niente da fare per Martina Trevisan nel match del terzo turno del Wta 1000 di Indian Wells 2023, in cui cede alla ceca Karolina Muchova col punteggio di 6-4 3-6 6-4 per la sua avversaria. La tennista azzurra ha faticato a trovare continuità, ma ha dimostrato di essere in crescita. Alcuni cali nei momenti decisivi sono costate il ko contro una rivale che dal canto suo non ha espresso un gran tennis, ma è stata più fredda quando occorreva esserlo, e ora agli ottavi sfiderà Jabeur o Vondrousova.

Nel primo set le cose si mettono subito male per l’azzurra numero uno d’Italia, visto che la Muchova le strappa immediatamente il servizio, per giunta a zero. Ma la reazione è repentina: Martina è aggressiva in risposta e trova subito il controbreak a quindici. Non al meglio al servizio la Trevisan, visto che deve concedere altre due palle break alla ceca, per fortuna questa volta tenendo la battuta ai vantaggi, da qui in avanti è sempre la Muchova a fare meno fatica nei propri turni di battuta, con al Trevisan che nell’ottavo game annulla qualcosa come sei palle break, partendo da 0-40, e riuscendo a salvare la situazione. Purtroppo, però, la gioia è effimera, visto che la situazione di 0-40 si ripropone nel decimo gioco e stavolta l’azzurra crolla. 6-4 al primo set e nel secondo è ancora l’italiana a concedere per prima palla break, stavolta difendendosi bene. Improvvisamente, però, Muchova cala al servizio, Martina si accorge che ci sono i margini per farsi più aggressiva e nel settimo game trova un break inaspettato per come si stava mettendo. Alla prima opportunità e a trenta, l’azzurra trova il break che poi converte. Nel nono game, ancora una volta preme la nostra numero uno, storicamente più a proprio agio sulla terra rossa, e trascina tutto ai vantaggi andando poi a prendersi il set già in risposta. 6-3 e si va così al set decisivo, in cui nelle fasi iniziali entrambe concedono palle break, Trevisan tre in due diversi game, una la Muchova, ma alla fine la spunta chi serve. Nel finale sembra tutto apparecchiato per il tie-break, ma l’azzurra commette alcuni errori di troppo nel nono game e subisce il break nel momento peggiore, visto che al cambio campo la ceca può andare a servire per il match. Va sotto 0-30, ma non perdona con quattro punti in fila.