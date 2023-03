Milan-Salernitana, Ochoa: “Voglio il sesto Mondiale”

“Lavoro per il sesto Mondiale”. A dirlo è Guillermo Ochoa, portiere della Salernitana e della nazionale messicana, ai microfoni di Sky nell’immediato post partita contro il Milan. L’1-1 contro i rossoneri a San Siro fa sorridere il portiere granata: “Quando si gioca una partita contro il Milan devi soffrire tanto. Oggi è stata una partita difficile, ma abbiamo preso un punto importante per il futuro, per la salvezza e la classifica. Continuiamo così”. Le idee sul futuro sono chiare: “La vita del portiere è lunga, c’è tempo per rimanere qui in Italia. Sono felice, devo continuare a lavorare per aiutare la Salernitana a salvarsi”.