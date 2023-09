Wta 1000 Guadalajara 2023, programma e ordine di gioco domenica 17 settembre: in campo Paolini e Trevisan

Il programma e l’ordine di gioco di domenica 17 settembre per il torneo Wta 1000 di Guadalajara 2023. Sul cemento messicano scendono in campo oggi anche due italiane: Jasmine Paolini infatti sarà impegnata contro la statunitense Chirico in apertura sul Grandstand, mentre Martina Trevisan se la vedrà con l’olandese Schuurs nel secondo match in programma sul Campo 1. Di seguito il programma completo della giornata odierna.

IL TABELLONE DEL TORNEO

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

L’ordine di gioco di domenica 17 settembre (orari italiani)

Estadio Akron de Tennis, a partire dalle 19:00

Wickmayer vs (13) Mertens

(16) Pliskova vs Shibahara

Zarazua vs Bouchard

Fernandez vs Muhammad

Stephens vs Li

Grandstand Caliente, a partire dalle 19:00

Chirico vs (15) Paolini

Baptiste vs Fernandez Olivares

Sanchez vs Yastremska

Tomljanovic vs Townsend

Campo 1, a partire dalle 19:00

Sasnovich vs Rus

Schuurs vs Trevisan

(12) Kalinina vs Min

Campo 3, a partire dalle 19:00

Mladenovic vs Bucsa

Davis vs Parks