Wta 1000 Dubai, fantastica Bronzetti: batte Kasatkina e vola al secondo turno da lucky loser

Grande vittoria di Lucia Bronzetti. L’azzurra, ripescata come lucky loser dopo la sconfitta all’ultimo turno di qualificazione, sconfigge in tre set Daria Kasatkina e vola al secondo turno del Wta 1000 di Dubai (Emirati Arabi, cemento outdoor). Quasi tre ore di battaglia che hanno visto l’azzurra trionfare con lo score finale di 7-6(5) 4-6 7-5 e al secondo turno affronterà Potapova.

PRIMO SET – Nel primo set parte meglio Kasatkina, che strappa subito il servizio all’azzurra e si invola rapidamente sul 3-0. La riminese però piano piano comincia a sciogliersi e diventa più incisiva in risposta, guadagnandosi anche due palle break nel quinto gioco. La tennista russa però in questa occasione è brava ad annullare le due chance, ma non può nulla un paio di game dopo: mentre serve per il set sul 5-3 e 30-0, Bronzetti è bravissima in risposta e trova 4 punti in fila che le portano il break e la rimettono in carreggiata. La classe ’98 italiana tiene il servizio e replica il break nel game successivo, ma quando serve per il set sul 6-5 la Kasatkina le restituisce il favore e manda il primo set al tie break. Qui vige l’equilibrio con un solo mini break per parte. L’azzurra è la prima ad arrivare al set point ed è cinica a chiudere subito sul 7-5.

SECONDO SET – Anche nel secondo set Kasatkina inizia meglio, con il break in apertura che la porta sul 2-0. Questa volta però l’italiana reagisce subito, con il contro break che la riporta in parità sul 2-2. Bronzetti avrebbe anche la chance per portarsi avanti, ma la sua avversaria è brava a tenere il servizio sul 3-4 e 0-40. L’azzurra a questo punto subisce il contraccolpo psicologico per la chance sprecata e si fa brekkare facilmente nel game successivo, consegnando la chance di portarsi un set pari alla russa. Kasatkina ringrazia e nonostante qualche difficoltà riesce a chiudere 6-4.

TERZO SET – La partita sembra farsi in salita, ma è qui che Lucia dimostra carattere e grinta: Bronzetti annulla una palla break ad inizio terzo set e dimostra alla sua avversaria di essere pienamente in partita. Kasatkina, sotto 1-2, risorge da 15-40, ma il break è rimandato solo di qualche minuto: l’azzurra si porta sul 4-2 prima però di essere immediatamente rimontata sul 4-4. Nel nono gioco il momento più importante della partita: Bronzetti rimonta da 15-40 e vince un game di vitale importanza. Kasatkina serve per seconda e sente tutta la pressione del momento, sul 4-5 riesce a mantenere la battuta, ma sul 5-6 capitombola e cede servizio, set e partita. Lucia esulta, questa è una grande vittoria.