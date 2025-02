Iga Swiatek fuori dai giochi nel Wta 1000 di Dubai. Negli Emirati Arabi Uniti la polacca testa di serie numero 2, seed più alto in tabellone dopo l’uscita agli ottavi di Sabalenka, cade ai quarti di finale sotto i colpi della giovane Mirra Andreeva. La russa classe 2007 centra uno dei successi più pesanti della carriera sconfiggendo Swiatek in due set con il punteggio di 6-3 6-3. Stesso numero di palle break concesse, ma fanno la differenza i 10 ace piazzati dalla 17enne numero 12 del tabellone smazzati nei momenti più importanti dell’incontro. Seconda semifinale stagione per la 14 Wta (Brisbane ko con Sabalenka), che nel 2025 ha raggiunto anche gli ottavi di finale agli Australian Open (ko sempre con Sabalenka). Unico passaggio a vuoto l’eliminazione al secondo turno del Wta di Doha settimana scorsa contro Sramkova. Prosegue il digiuno di titoli di Swiatek che, nonostante due buoni primi mesi (semifinale Australian Open, semifinale Doha), non alza un trofeo dallo scorso Roland Garros.

In semifinale Andreeva sfiderà Elena Rybakina, che ha battuto in due set la statunitense Sofia Kenin, approdata ai quarti in seguito all’infortunio alla caviglia di Jasmine Paolini. 6-2 7-6(2) in favore della kazaka, che vincendo il tie-break ha evitato un pericoloso terzo set dopo essere stata avanti di un break nel secondo parziale (3-1). Prestazione monstre al servizio della testa di serie numero 6. Sono 17 gli ace, a fronte di soli 3 doppi falli, con il 77% di punti vinti sulla prima. Nessun ace per Kenin, in difficoltà soprattutto sulla seconda di servizio (7/16). Seconda semifinale stagionale per Rybakina dopo quella ad Abu Dhabi (ko in rimonta con Bencic).

Tauson doma Noskova

Clara Tauson continua a scalare la classifica Wta. La numero 38 del mondo batte in due set la ceca Linda Noskova e si guadagna con merito un posto in semifinale. 7-6(4) 6-4 il punteggio in favore della danese, che da lunedì prossimo entrerà per la prima volta in top 30 issandosi almeno in 27ª posizione. In caso di finale salirebbe in 23ª piazza. Se dovesse vincere il torneo balzerebbe di altre sei posizioni fino al 17° posto. Colpi pesanti e servizio difficile da leggere sono le caratteristiche del gioco di Tauson, che nel 2025 ha trionfato ad Auckland e si è fermata al terzo turno degli Australian Open contro Sabalenka. Inoltre, ha raggiunto la semifinale a Linz (ko con Yastremska). Niente da fare per Noskova, che manca la seconda semifinale stagione dopo quella ad Abu Dhabi (sconfitta poi da Krueger).

Il programma di domani

secondo match dalle 12.00 (6) Rybakina vs (12) Andreeva

a seguire Tauson vs (14) Muchova o Cirstea