Wta 1000 Dubai 2024, sorteggiate le qualificazioni: quattro azzurre cercano il main draw

Sono quattro le tenniste italiane che proveranno a conquistare un posto nel main draw del ricco WTA 1000 di Dubai. Elisabetta Cocciaretto, numero cinque del seeding, sfiderà all’esordio la wild card turca Sonmez, per poi eventualmente vedersela al turno decisivo contro la vincente di Pera-Siegemund. Per Bronzetti, sesta testa di serie, c’è la ceca Martincova; Martina Trevisan, numero sette del tabellone, dovrà vedersela contro l’australiana Storm Hunter e infine Sara Errani in teoria dovrebbe affrontare Danielle Collins, ma quest’ultima al momento è ancora impegnata a Doha, dove quest’oggi gioca i quarti di finale contro Pavlyuchenkova

IL TABELLONE

(5) Cocciaretto vs (WC) Sonmez

Siegemund vs (14) Pera

(6) Bronzetti vs Martinova

Hibino vs (15) Minnen

(7) Trevisan vs Hunter

(WC) Simunyu vs (10) Bucsa

(8) Xiy. Wang vs E. Andreeva

Errani vs (9) Collins