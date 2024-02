Wta 1000 Dubai 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 21 febbraio con Paolini

Nella giornata di domani, mercoledì 21 febbraio, si giocano gli ottavi di finale del Wta 1000 di Dubai 2024. In campo per i colori azzurri Jasmine Paolini su centrale alle 9.00 contro la testa di serie numero 8 Sakkari. Ecco il programma completo della giornata di domani.

CENTRE COURT

9.00 (8) Sakkari vs Paolini

a seguire (4) Rybakina vs Frech

a seguire TBD vs TBD

a seguire (15) Svitolina vs TBD

a seguire Potapova vs TBD

COURT 1

9.00 (7) Vondrousova vs (12) Samsonova

a seguire (9) Ostapenko vs Kalinskaya

a seguire Vekic vs Cirstea