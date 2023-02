WTA 1000 Dubai 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 23 febbraio

È stato pubblicato ufficialmente il programma del WTA 1000 di Dubai per quanto concerne giovedì 23 febbraio, giornata in cui si disputeranno gli incontri di quarti di finale. Saranno solo tre i match, poiché Karolina Pliskova si è ritirata e non scenderà in campo contro Iga Swiatek, con la polacca che è dunque già qualificata in semifinale. Intorno alle 14 italiane, toccherà a Madison Keys e Coco Gauff in un derby statunitense che promette spettacolo. Non prima delle 16, Aryna Sabalenka, che ha vinto 13 match su 13 fin qui nel 2023, affronterà una tra Petra Kvitova e Barbora Krejcikova. Infine, sarà la volta di Jessica Pegula, opposta alla sempre ostica Karolina Muchova.

WTA 1000 DUBAI – PROGRAMMA GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO

A partire dalle 12:00: Fernandez/Mattek-Sands vs Kudermetova/Samsonova

A seguire: Madison Keys vs Coco Gauff (5)

Non prima delle 16:00: Kvitova/Krejcikova vs Aryna Sabalenka (2)

A seguire: Karolina Muchova vs Jessica Pegula (3)