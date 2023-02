Roma, Abraham pronto per il Salisburgo grazie a una super maschera (FOTO)

Tammy Abraham sarà regolarmente a disposizione di José Mourinho per la delicata sfida della Roma contro il Salisburgo, valida come ritorno dei playoff di Europa League. Un recupero importante, quello del centravanti inglese, che nella sfida di domenica contro il Verona aveva rimediato una brutta ferita alla palpebra dell’occhio sinistro dopo uno scontro con Mancini. Un punto molto delicato, per il quale è stato necessario modellare una maschera specifica, decisamente diversa rispetto a quelle che siamo abituati a vedere per i più comuni infortuni al setto nasale. Di seguito, la foto diffusa dalla Roma tramite i proprio social.