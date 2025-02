Trionfo nel WTA 1000 di Doha per Sara Errani e Jasmine Paolini, che hanno vinto il torneo di doppio in Qatar battendo in finale la coppia composta dalla cinese Xinyu Jiang e la taiwanese Fang-Hsien Wu. Le azzurre, numero tre del tabellone e oro olimpico ai Giochi di Parigi 2024, si sono imposte con il punteggio di 7-5, 7-6(10) dopo un’ora e 55 minuti di una partita combattutissima e spettacolare decisa veramente sul filo di lana. Per la coppia composta dalla romagnola e dalla toscana si tratta del sesto titolo conquistato insieme in doppio, il terzo a livello 1000 dopo quelli conquistati lo scorso anno a Roma e a Pechino.

La cronaca della partita

Partenza complicata al servizio sia per Errani che per Paolini, dal momento che entrambe le azzurre perdono il proprio primo turno di battuta consentendo alle avversarie di allungare sul 3-1 nonostante il break concesso alle campionesse olimpiche in avvio di partita. Si capisce ben presto che il servizio non è un fattore, ma anche dopo aver recuperato un break le italiane tornano sotto e permettono a Jiang e Wu di andare a servire per il set sul 5-3. Il nono game è probabilmente uno dei “turning point” di tutto il match, con le orientali che arrivano sul 40-30 ma non sfruttano due set point perdendo anzi la battuta. Le azzurre non si fanno pregare e completano l’aggancio sul 5-5 per poi sfruttare il passaggio a vuoto delle avversarie e breakkare per il 6-5 alla terza occasione consecutiva che porta poi Errani e Paolini a chiudere sul 7-5.

Decisamente più regolare l’andamento del secondo set, con le italiane che concedono poco al servizio e regalano anche qualche giocata d’alta scuola nei pressi della rete con Errani. Manca però qualcosa in risposta, così nonostante tre palle break concesse nel terzo gioco e altre due nel settimo Jiang e Wu riescono a portarsi avanti 4-3. Nell’ottavo gioco uno dei pochi errori di Errani a rete e un paio di punti anche fortunosi portano all’improvviso break della cinese e della taiwanese, ma la reazione della coppia italiana è immediata ed efficace con il controbreak e l’aggancio sul 5-5. Sembra fatta con il break del 6-5, ma la stanchezza si fa sentire e così le asiatiche annullano un match point portando il set al tiebreak. Qui succede di tutto, con grande equilibrio in campo e il nastro che aiuta Jiang e Wu in almeno un paio di occasioni. Le italiane arrivano a collezionare altri quattro match point annullando anche un set point sull’8-9, poi alla fine il sesto match point complessivo è quello del 12-10 che consente a Errani e Paolini di iniziare a festeggiare un altro titolo pesante.