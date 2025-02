Atalanta e Cagliari non vanno oltre lo 0-0 al Gewiss Stadium in una partita caratterizzata dall’ampio turn over di Gasperini. I bergamaschi sprecano una buona occasione per poter mettere pressione a Napoli e Inter, che occupano le prime due posizioni con 55 e 54 punti, a distanza di sicurezza dalla Dea che ne ha 51. I nerazzurri ora torneranno in campo martedì sera nel ritorno dei playoff contro il Club Bruges.

ATALANTA

Carnesecchi 6

Nessun tiro nello specchio della porta del Cagliari

Posch 7

Seconda partita da titolare consecutiva e seconda prestazione convincente. L’ex Bologna è nel vivo del gioco, ma al 73′ è decisivo anche con una chiusura su un tiro di Zortea

Hien 6.5

Solido e preciso. Si immola sul tiro di Deiola al 69′

Toloi 6.5

Controlla bene i diretti avversari. L’età avanza, ma rimane una certezza. E nel primo tempo è pericoloso con una conclusione da fuori area

Cuadrado 6

Qualche spunto interessante. Non sfigura (56′ Palestra 6.5 Decisiva una sua chiusura nel primo tempo. Pimpante anche in progressione)

Sulemana 6

Quinta presenza in campionato, la prima da titolare. L’ex di turno copre tanto campo, ma è autore anche di qualche sbavatura (74′ De Roon sv)

Pasalic 5.5

L’Atalanta è ripetitiva e prevedibile. Lui non contribuisce ad alzare il ritmo e nei duelli non è De Roon

Ruggeri 6

Fa buona guardia e spinge sulla sua fascia. Manca però il guizzo

Samardzic 5

Goleada sul Cesena a parte, l’ex Udinese non ha mai segnato o servito assist quando è partito titolare in stagione. Sostituito all’intervallo (46′ De Ketelaere 6 Entra nel vivo del gioco in maniera più pulita del compagno, ma non riesce ad incidere)

Brescianini 5.5

Presenza in area importante, segna un gol ma gli viene annullato. Poco altro da raccontare nella sua gara (67′ Ederson 6.5 Con lui l’Atalanta è un’altra squadra. Sua l’imbucata più pericolosa del secondo tempo, ma Vlahovic spreca)

Retegui 5.5

Venti gol stagionali, più di tutti in Italia, in corsa per la Scarpa d’oro. Gasperini non gli perdona la serata no e lo sostituisce sullo 0-0 con un 20enne. Il manifesto del calcio del tecnico bergamasco (56′ Vlahovic 6 Un po’ disordinato, ma aggiunge vivacità all’attacco. Pericoloso nel finale con un diagonale neutralizzato da Caprile)

CAGLIARI

Caprile 7

La parata su Vlahovic vale un punto. Nel primo tempo rimedia ad un suo errore

Zappa 6.5

Ha uno status diverso ormai da qualche mese: è un altro giocatore e in estate potrebbe anche fare il salto di qualità. Prestazione più che positiva

Mina 7

Ingaggia il duello con i rivali e sbaglia pochissimo. L’unica disattenzione nel finale sulla marcatura di Vlahovic, ma Caprile salva tutto

Luperto 7

Preciso nei disimpegni. Non sbaglia nulla

Augello 6

C’è poco margine oggi per affacciarsi nel settore di campo offensivo, ma quando lo fa è coraggioso e propositivo

Makoumbou 6.5

Interpreta al meglio il tipo di partita che il Cagliari vuole fare al Gewiss Stadium

Zortea 6.5

Dal suo piede in questo campionato sono nati cinque gol. Anche oggi crea qualche insidia

Adopo 6

Quindicesima presenza da titolare. Nicola ha fiducia in lui e il centrocampista lo ripaga con una prestazione di sacrificio e intensità. Nelle scelte tecniche però sbaglia qualcosa

Deiola 6.5

All’intervallo parla da leader e sfiora l’1-0 con un tiro a botta sicura. C’è da fare una gara di sacrificio e lui sa indossare l’abito adatto (79′ Marin sv)

Felici 6.5

La sorpresa della stagione non delude: sulla sinistra affonda e crea qualche grattacapo (67′ Coman 6 Entra bene in partita)

Piccoli 6

Ha segnato 16 dei suoi 19 gol in Serie A nel secondo tempo. Stasera però va meglio nel primo (91′ Pavoletti sv)