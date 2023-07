Wimbledon, record di ascolti per la finale Alcaraz-Djokovic: la terza più vista di sempre

Record di ascolti su Sky per la finale di Wimbledon, giocata ieri tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Il match, che si è protratto fino cinque ore di gioco, è stata visto in media da 704 mila spettatori con 1 milione 720 mila contatti unici e il 7,1% di share. Il picco è di 883 mila spettatori medi nei minuti finali dell’incontro. Si tratta del terzo match di tennis più visto di sempre su Sky dopo le finali di Wimbledon di Djokovic-Berrettini nel 2021 e Federer-Djokovic nel 2019.

L’edizione 2023 è stata la migliore di sempre su Sky, registrando un ascolto medio sui live di 173 mila spettatori e un contributo sulle 24 ore di oltre 70 mila, con una copertura di 3 milioni 894 mila contatti unici. Da evidenziare anche le performance di ascolto per l’ottavo di finale tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz andato in scena lo scorso 10 luglio, che aveva ottenuto 516 mila spettatori medi e il 3,6% di share, con un picco di 717 mila spettatori medi e il 4,4% di share, e per la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic di venerdì 14 luglio, che aveva raggiunto una media di 537 mila spettatori per il 6,3% di share tv. La copertura totale del torneo di Wimbledon ha conseguito sulle piattaforme social di Sky Sport un totale di 3 milioni di engagement e 20 milioni di video views. La finale ha raggiunto 700 mila interazioni e 2 milioni 500 mila video views.