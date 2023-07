Parigi 2024, cerimonia di apertura: prima prova tecnica oggi sulla Senna

Prove tecniche a Parigi in vista delle Olimpiadi che si terranno nel 2024. Quest’oggi una cinquantina di barche hanno sfilato sulla Senna partecipando alla prima prova tecnica per la cerimonia di apertura che si svolgerà il 26 luglio. Saranno 10.500 i partecipanti fra atleti, allenatori e staff, in rappresentanza di 206 delegazioni, ad imbarcarsi su 91 battelli che discenderanno il fiume per oltre sei chilometri. La sfilata prenderà il via all’altezza del Pont d’Austerlitz, davanti al Jardin des Plantes, aggirerà l’Île Saint-Louis e l’Île de la Cité, e terminerà sotto il Pont d’Iéna. Una volta scesi a terra, la cerimonia proseguirà all’Esplanade du Trocadéro, di fronte alla Tour Eiffel, dove sarà montata la tribuna autorità e si svolgeranno le esibizioni finali e le cerimonie ufficiali. Durante il passaggio delle imbarcazioni ci saranno giochi di luce, ologrammi, un’orchestra sinfonica fluttuante e decine di performance. Lungo il percorso della sfilata saranno installati 80 maxi-schermi e sono previsti ben 600 mila spettatori, con una parte del pubblico sistemata su tribune con posti a pagamento e un’altra parte che invece potrà accedere gratuitamente alla cerimonia.