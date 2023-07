Wimbledon: Kyrgios si ritira dal torneo, al suo posto un lucky loser

Nick Kyrgios si ritira ufficialmente da Wimbledon 2023. Il finalista dello scorso anno, dove non erano stati assegnati i punti quindi non perderà nulla in termini di classifica, ha deciso di non prendere parte ai Championships. David Goffin, suo avversario al primo turno, giocherà contro un lucky loser ancora da definire. Il tennista australiano aveva lasciato trapelare attraverso alcune dichiarazioni che la sua condizione fisica era in crescita, nonostante una sola partita giocata su erba persa contro Wu. Ma evidentemente Kyrgios non è in grado di affrontare dei match al meglio dei 5 set come quelli di Wimbledon. Grande perdita per il torneo, dal momento che l’australiano aveva in proiezione un ottavo di finale spettacolare con Bublik e la rivincita della finale dello scorso anno contro Djokovic ai quarti di finale. Continua il calvario di Kyrgios, che da quella sconfitta ai quarti di finale allo Us Open con Khachanov, dopo aver dominato contro Medvedev agli ottavi, non sempre essersi più ripreso. “Sono molto triste di dover rinunciare a Wimbledon. Nel mio percorso di riabilitazione, ho avuto un brusco stop a Mallorca. A scopo precauzionale ho deciso di non partecipare al torneo. Ho provato in tutti i modi a ritornare in forma per Wimbledon ma non ce l’ho fatta. Ringrazio i miei fan per il supporto. Tornerò presto”, queste le parole di Kyrgios.