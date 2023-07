Calciomercato, The Times: Manchester City sempre più vicino a Gvardiol

Il Manchester City ha intensificato le trattative con il Lipsia per il trasferimento da record di Josko Gvardiol. Secondo quanto riporta il “The Times” il club tedesco per il cartellino del 21enne croato ha chiesto circa 86 milioni di sterline, ovvero 100 milioni di euro, più bonus. Questa cifra, se confermata, supererebbe gli 80 milioni di sterline pagati dal Manchester United per acquistare Harry Maguire e farebbe diventare l’operazione Gvardiol la più cara di sempre per un difensore.