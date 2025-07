Il serbo, finalista delle ultime sei edizioni del torneo di Wimbledon, ha superato il primo turno e ora sfiderà il britannico Dan Evans.

Ci sono voluti quattro set (6-1, 6-7 (7/9), 6-2, 6-2), ma anche Novak Djokovic ha superato il primo turno del torneo di Wimbledon: il serbo ha battuto Alexandre Müller in tre ore e 19 minuti.

