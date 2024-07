Il programma e l’ordine di gioco della giornata di oggi a Wimbledon 2024, che inizia con le sfide che aprono il primo turno sia al maschile che al femminile. Grandissima attesa per Jannik Sinner, numero uno del mondo chiamato a sfidare il tedesco Hanfmann come ultimo match sul Campo 1. Come da tradizione ad aprire il programma del Centrale sarà il campione in carica, ovvero Carlos Alcaraz che se la vedrà con il qualificato Lajal. In campo anche altri otto italiani: tra questi ci sono Matteo Berrettini e la recente finalista del Roland Garros Jasmine Paolini, rispettivamente impegnati contro Fucsovics e Sorribes Tormo. Di seguito il programma dettagliato di tutti i campi per la giornata di oggi.

IL TABELLONE MASCHILE

IL TABELLONE FEMMINILE

Wimbledon 2024, programma e ordine di gioco oggi: le partite di lunedì 1 luglio

CENTRE COURT

Ore 14.30 – (3) Alcaraz vs (Q) Lajal

a seguire – (22) Alexandrova vs Raducanu

a seguire – Dolehide vs (2) Gauff

COURT 1

Ore 14.00 – Kovacevic vs (5) Medvedev

a seguire – Bektas vs (3) Sabalenka

a seguire – (1) Sinner vs Hanfmann

COURT 2

Ore 12.00 – (10) Dimitrov vs Lajovic

a seguire – Wawrinka vs Broom

a seguire – Osaka vs Parry

a seguire – (16) Azarenka vs Stephens

COURT 3

Ore 12.00 – (Q) Bolt vs (8) Ruud

a seguire – (7) Paolini vs Sorribes Tormo

a seguire – Trevisan vs (12) Keys

a seguire – (12) Paul vs Martinez

COURT 12

Ore 12.00 – Kessler vs (9) Sakkari

a seguire – Berrettini vs Fucsovics

a seguire – van de Zandschulp vs Broady

a seguire – Fruhvirtova vs (24) Andreeva

COURT 18

Ore 12.00 – Minnen vs Watson

a seguire – Monfils vs (22) Mannarino

a seguire – (8) Zheng vs Sun

a seguire – (Q) Bellucci vs (14) Shelton

COURT 4

Ore 12.00 – (28) Yastremska vs Podoroska

a seguire – (18) Kostyuk vs Sramkova

a seguire – Bergs vs Cazaux

a seguire – Errani vs (26) Noskova

COURT 5

Ore 12.00 – Tsurenko vs Gracheva

a seguire – (32) Zhang vs (Q) Janvier

a seguire – Schmiedlova vs Wang

a seguire – (31) Navone vs Sonego

COURT 6

Ore 12.00 – (Q) Garin vs Shang

a seguire – Muller vs Gaston

a seguire – Vekic vs Wang

COURT 7

Ore 12.00 – Coric vs (Q) Meligeni Alves

a seguire – Rus vs Yuan

a seguire – Vukic vs Ofner

COURT 8

Ore 12.00 – Struff vs Marozsan

a seguire – Hibino vs Mertens

a seguire – Lys vs Burel

a seguire – Bautista Agut vs Marterer

COURT 9

Ore 12.00 – Begu vs Zhu

a seguire – Danilovic vs Todoni

a seguire – Harris vs Michelsen

a seguire – (Q) Virtanen vs Purcell

COURT 10

Ore 12.00 – Kotov vs Thompson

a seguire – Saville vs Stearns

a seguire – Van Uytvanck vs Starodubtseva

a seguire – Nagal vs Kecmanovic

COURT 14

Ore 12.00 – (19) Jarry vs Shapovalov

a seguire – (14) Kasatkina vs Zhang

a seguire – Pliskova vs Shnaider

a seguire – Carreno Busta vs (27) Griekspoor

COURT 15

Ore 12.00 – Arnaldi vs (29) Tiafoe

a seguire – Shevchenko vs (16) Humbert

a seguire – (29) Cirstea vs Kartal

a seguire – Andreescu vs Cristian

COURT 16

Ore 12.00 – Koepfer vs Fognini

a seguire – Altmaier vs Fery

a seguire – Korpatsch vs Miyazaki

a seguire – Wang vs (19) Navarro

COURT 17

Ore 12.00 – Townsend vs (25) Pavlyuchenkova

a seguire – (18) Baez vs Nakashima

a seguire – Mensik vs (23) Bublik

a seguire – Badosa vs Muchova