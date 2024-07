Wimbledon 2024: esordio comodo per Alcaraz e Medvedev

Primo turno sul velluto per i big impegnati in questa prima giornata di Wimbledon 2024. Il campione in carica Carlos Alcaraz ha piegato la resistenza del qualificato estone Mark Lajal in tre set, comunque lottati da parte del giovane baltico. 7-6(3) 7-5 6-2 il punteggio in favore del tennista iberico, che ora attende il vincente della sfida tra Vukic e Ofner. Senza problemi avanti anche Daniil Medvedev, che ha sconfitto nettamente (6-3 6-4 6-2) lo statunitense Aleksandar Kovacevic, e ora affronterà il francese Muller. Tra le altre teste di serie, avanti anche il numero 8 Casper Ruud, che nonostante lo scarso feeling con l’erba batte il qualificato australiano Alex Bolt in tre set, 7-6(2) 6-4 6-4. Avanza comodamente anche Grigor Dimitrov, che ha sconfitto il serbo Dusan Lajovic con il punteggio di 6-3 6-4 7-5.

Al secondo turno anche due specialisti dell’erba come Denis Shapovalov, netto 3-0 (6-1 7-5 6-4) a Nicolas Jarry, e Jan-Lennard Struff, che piega Fabian Marozsan in quattro set (6-4 6-7(4) 6-2 6-3). Molto bene anche Stan Wawrinka, che alla prima uscita stagionale su erba batte nettamente la wild card Charles Broom con il punteggio di 6-3 7-5 6-4. Avanti anche Gael Monfils, che supera in quattro set Adrian Mannarino nel derby transalpino.