Wimbledon 2023, Sinner: “Complicato prendere le misure qui. Sono migliore di un anno fa”

Jannik Sinner ha parlato del suo esordio in quel di Wimbledon 2023 in cui il tennista italiano non ha dato scampo a Juan Manuel Cerundolo. Una vittoria schiacciante che ha dimostrato i tanti progressi compiuti dal tennista altoatesino nel corso della stagione.

Queste le parole di Sinner: “Negli scorsi tornei che ho giocato, ho fatto un po’ fatica a ritrovare il mio tennis. Già ad Halle, comunque, ho fatto vedere cose migliori, magari sbagliando qualcosina, ma io sono questo. Contro Cerundolo ho provato a imporre il mio tennis e per lui non era semplice, essendo la prima volta sul Centrale. Io avevo avuto l’esperienza dell’anno scorso e quando giochi su questi campi è sempre molto complicato prendere le misure. In generale, ho giocato molto bene, ottimo servizio e ritmo da fondo alto. Questi aspetti hanno fatto la differenza. Ho fatto molta a fatica a ‘s-Hertogenbosch, non mi sono mosso bene. Ad Halle già stavo meglio, ma del resto io su erba faccio fatica le prime settimane. Non ho ancora la sicurezza di andare deciso negli spostamenti, essendo anche abbastanza alto. Dopo il Roland Garros, mi sono preparato bene dal punto di vista fisico perché su questa superficie è un po’ diverso giocare“.

Sul prossimo avversario Schwartzman: “Vedremo quali saranno le condizioni, cercherò di essere aggressivo perché è questo il modo in cui mi trovo meglio a giocare su questa superficie. Fisicamente mi sento bene, l’infortunio ad Halle è acqua passata, mi sono preparato”