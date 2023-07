Wimbledon 2023: ok Jabeur e Sabalenka, Rybakina in rimonta su Rogers

Giornata piovosa a Wimbledon. Si gioca solo al coperto sul centrale e sul campo 1. La campionessa in carica Elena Rybakina vince in rimonta su Rogers al terzo set. 4-6 6-1 6-2 il punteggio a favore della kazaka numero 3 del seeding in 1 ora e 45 minuti. Dopo un primo set di assestamento, Rybakina lascia soli tre game all’americana avanzando al secondo turno dove attende la vincitrice della sfida tra Cornet e Hibino. Tutto facile per Jabeur, che batte in due set, 6-3 6-3 in 1 ora e 18 minuti di gioco, la polacca Frech. Una sola palla break concessa dalla tunisina testa di serie numero 6, che avanza meritatamente al secondo turno dove se la vedrà con la vincente del match tra Bai e Bonaventure, interrotta sul 7-6 4-0 per la cinese. Stesso copione per Sabalenka, che passeggia su Udvardy vincendo con il punteggio di 6-3 6-1 in poco più di un’ora di gioco. La testa di serie numero 2 potrebbe affrontare Camila Giorgi, che domani esordirà nel match di primo turno contro Gracheva.