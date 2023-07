Inghilterra-Spagna in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Europei Under 21 2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Inghilterra e Spagna, valida per la finale degli Europei Under 21 2023. A contendersi il titolo saranno due squadre che hanno fatto molto bene nella competizione e sono approdate all’atto conclusivo a suon di vittorie e buone prestazioni. L’Inghilterra ha fatto percorso netto, vincendo tutte e cinque le partite giocate con 10 gol fatti e 0 subiti. La Spagna ha invece avuto qualche incidente di percorso, ma nel complesso ha convinto, dando il meglio di sé nella semifinale contro l’Ucraina vinta 5-1. La sfida è in programma sabato 8° luglio alle ore 18:00 alla Adjarabet Arena di Batumi. Diretta in chiaro su Rai Sport e in streaming su Raiplay.