Wimbledon 2023, prima del terzo set Bouzkova-Garcia si trasferisce sul campo 1 per poterla concludere

Gestione creativa a Wimbledon 2023 per ovviare ai tanti slittamenti e le cancellazioni degli ultimi giorni. Se non è la pioggia, arriva il rischio oscurità per la sfida tra Bouzkova e Garcia, e allora la scelta è quella di trasferire pubblico e giocatrici dal campo 2, senza tetto e dunque con il concreto rischio di una sospensione entro une ventina di minuti, al campo 1, dove si può invece giocare fino alle 23 locali prima del coprifuoco. Oltre un’ora che dovrebbe bastare, dopo l’esodo prima di ripartire, per chiudere i giochi disputando il terzo set.