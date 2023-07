Lega Serie A, assemblea venerdì 14 luglio: si deciderà sui diritti tv

Convocata per venerdì 14 luglio presso la sede ufficiale, l’assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A, alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 12.00 in seconda convocazione. Verifica poteri; comunicazioni del presidente; comunicazioni dell’ad; diritti av 2024-29/ campionato: esito trattative private e conseguenti determina- zioni; diritti av Internazionali; diritti av 2024-27/Coppa Italia e Supercoppa: Apertura buste e conseguenti determinazioni; diritti av: Licenze Dati (territori nazionale e internazionali) e Licenze Betting streaming (territori internazionali); bilancio 2023-24: preventivo; varie ed eventuali, questi i punti che saranno all’ordine del giorno.