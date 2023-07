Scherma paralimpica: Bebe Vio torna al trionfo, oro a Varsavia

L’Italia ancora protagonista alla tappa polacca di Coppa del Mondo Paralimpica: tre vittorie in altrettante gare per Bebe Vio Grandis che trionfa ancora nella categoria B di fioretto femminile. Sempre dominatrice la veneta che, dopo Pisa e Nimes, supera tutte anche a Varsavia. Nel turno da 16 si è imposta sulla britannica Moore per 15-3. Nei quarti di finale si è poi sbarazzata dell’atleta Tong, con il punteggio di 15-5. In semifinale ha invece battuto la cinese Rong Xiao con un netto 15-6, mentre in finale, ha avuto la meglio su un’altra atleta della Cina, Kang Su, 15-5. Una medaglia d’oro fondamentale anche in chiave qualificazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

La sciabola maschile si tinge invece d’argento con Gianmarco Paolucci. Il laziale ha battuto con il punteggio di 15-3 l’indiano Krishnaswamy nel tabellone da 32. Nel turno degli ottavi il derby azzurro contro Ganeshamoorthy, concluso per 15-1. La certezza della medaglia per Paolucci è arrivata grazie al successo per 15-10 sul cinese Zhu nei quarti di finale. Prestazione di livello anche in semifinale contro l’altro cinese, Qin, sfida vinta grazie al 15-13. In finale arriva poi la sconfitta contro l’ucraino Serozhenko. Sorride ugualmente Gianmarco che mette in cascina un grande risultato per le classifiche di qualificazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

Nel fioretto femminile A arriva la medaglia di bronzo per Andreea Ionela Mogos, la torinese delle Fiamme Oro ha superato nel match del tabellone da 16 la cinese Cheng per 14-8, nei quarti di finale l’ungherese Krajnyak con il punteggio di 15-11 assicurandosi una medaglia e punti fondamentali in chiave Parigi. Lo stop è arrivato in semifinale contro la cinese Gu per 15-2. Stop negli ottavi di finale per Loredana Trigilia.

Nella sciabola maschile entra nei “top 8” Edoardo Giordan. Per lui un successo con il punteggio di 15-2 sul thailandese Sangsawang nel tabellone da 32. Nel turno dei 16 ha poi avuto la meglio sul cinese Cheng all’ultima stoccata per 15-14. Nei quarti di finale ha perso poi contro il cinese Li, classificandosi al 5° posto. Si ferma nel tabellone da 16 la prova di Matteo Dei Rossi, per lui prima vittoria nel tabellone da 32 sull’atleta di Hong Kong Chan 15-9 e poi il ko con il cinese Li con il punteggio di 15-6, per il nono posto finale. Domani terza giornata: in pedana la spada femminile categorie A e B e il fioretto maschile A, B e C.