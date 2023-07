Wimbledon 2023: Paul-Lehecka e Eubanks-O’Connell interrotte per pioggia: tutti gli aggiornamenti

Ritorna la pioggia a Wimbledon. Interrotte le due partite in corso sui campi scoperti, al coperto si parte alle 14 con Alcaraz sul centrale. I match in questione sono Lehecka-Paul e Eubanks-O’Connell. La prima partita è stata interrotta a inizio terzo set sul punteggio di 6-2 7-6 1-1 a favore del ceco. Era invece appena iniziata la sfida tra l’americano e l’australiano, che si sono dovuti fermare sul 2-1 nel primo set. In campo femminile, fermata anche Stevanovic contro Kvitova.

Aggiornamento 14.20 – Continua a piovere. Teloni alzati e gente sotto gli ombrelli. Non si ricomincia prima delle 15.00 italiane.

Aggiornamento 14.00 – Non si tornerà a giocare prima delle 14.30.