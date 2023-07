F1, pagelle qualifiche GP Gran Bretagna 2023: Verstappen fa un altro sport, McLaren da sogno

Le pagelle delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2023, decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. La pole position, per il quinto weekend di fila, va al leader del Mondiale Max Verstappen, che sbaraglia la concorrenza e si garantisce la possibilità di partire davanti a tutti. La protagonista a Silverstone è però la McLaren, che rischia di monopolizzare la prima fila ma si accontenta di secondo e terzo posto. Subito dietro la Ferrari, mentre non convince la Mercedes. Flop Perez, che scatterà addirittura sedicesimo.

LA GRIGLIA DI PARTENZA COMPLETA

MAX VERSTAPPEN, voto 10: Nulla di nuovo rispetto a ogni singolo altro weekend della stagione. Il miglior pilota, alla guida della miglior monoposto, centra la pole position, la quinta consecutiva.

LANDO NORRIS, voto 10: Qualifica strepitosa del britannico, che manda in delirio il pubblico di casa e conquista una prima fila davvero incredibile. Convincente fin dal Q1, nel Q3 tira fuori il coniglio dal cilindro e centra uno splendido secondo posto, alle spalle del solo Verstappen.

OSCAR PIASTRI, voto 10: Se nelle ultime gare la McLaren era stata prevalentemente Norris, a Silverstone festeggia anche l’australiano, alla prima top 3 in qualifica della sua giovane carriera. Sicuramente la macchina l’ha assistito, ma è innegabile che ci abbia messo del suo. Ora è chiamato a completare l’opera domani: i presupposti per far bene ci sono tutti.

CHARLES LECLERC & CARLOS SAINZ, voto 7: Le Ferrari non brillano, ma limitano i danni e riescono a conquistare il quarto e il quinto posto, tenendosi alle spalle Mercedes e Aston Martin. Certo, chiudere dietro alla McLaren non è positivo, ma per la gara è tutto aperto. Un grande no invece le scaramucce tra Sainz e Leclerc, che non fanno bene all’ambiente e devono essere messe da parte per il bene della Rossa.

SERGIO PEREZ, voto 2: Semplicemente inaccettabile. Nelle ultime cinque qualifiche, Verstappen ha ottenuto cinque pole position mentre Perez non ha mai chiuso tra i primi 10: e i due guidano la stessa vettura. ‘Checo’ si fa beffare in Q1 come un principiante qualsiasi e partirà dalla sedicesima posizione.