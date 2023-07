Wimbledon 2023, Panatta: “Non mettiamo troppa pressione addosso a Sinner”

“Dobbiamo smetterla di aspettarci che ogni volta che Sinner gioca un torneo lo possa vincere. Arrivera’ anche per lui il giorno che vincerà un Grand Slam e ne saremo tutti felici. Adesso non gli mettiamo addosso tutta questa pressione”. Adriano Panatta a RaiNews24 parla del torneo di Wimbledon che inizia oggi e degli azzurri più rappresentativi. Al contrario di Sinner, Matteo Berrettini non si presenta in ottime condizioni: “Berrettini non è al meglio ma ci tiene a questo torneo e qui vuole giocare. Io però – aggiunge – non sono molto d’accordo perché uno deve andare in campo solamente quando si sente di essere competitivo, soprattutto in un torneo del Grand Slam”. I favoriti? “Sicuramente Djokovic e Alcaraz – aggiunge l’ex campione di Roma e Parigi – con qualche sorpresa che puo’ venire da qualche altro giocatore”. Poi, parlando del tennista serbo, aggiunge: “Io ho una grande stima di lui, è un grandissimo giocatore, ma in campo non mi entusiasma e non ho mai negato di preferire, fino a quando ha giocato, Roger Federer, così come mi piaceva John McEnroe. E’ la mia filosofia, ma di certo non posso dire di non avere una grande ammirazione per Djokovic”.