Sci alpino, allenamenti a Les Deux Alps per Marta Bassino dal 3 al 6 luglio

Marta Bassino sarà la protagonista di una serie di allenamenti in programma a partire da lunedì 3 sino a giovedì 6 luglio a Les Deux Alps. Tre giorni di allenamenti sulle nevi francesi per la campionessa piemontese, accompagnata dall’allenatore Daniele Simoncelli in vista della prossima stagione. Nel medesimo luogo e quasi nello stesso periodo – dal 3 al 7 luglio – saranno presenti anche le squadre osservati speed e polivalenti maschili e femminili. Il direttore tecnico giovanile Polo Deflorian ha deciso di convocare quattordici atleti nove maschi e cinque ragazze. Nel gruppo maschile saranno protagonisti Alberto Claudani, Garbiel Masneri, Nicolò Nosenzo, Lorenzo Magoni, Filippo Sambugaro, Glauco Antonioli, Pietro Broglio, Alessandro Guerresco e Jacopo Antonioli; tra le donne spazio a Camilla Vanni, Nicole Ploner, Rita Granruaz, Giulia Casetta ed Eleonora Zanetti. Al Passo dello Stelvio – sempre da lunedì 3 a giovedì 6 luglio -, invece, il direttore tecnico maschile Max Carca ha organizzato una tre giorni di allenamenti a cui parteciperanno Hannes Zingerle e Giovanni Franzoni, convocato a scopo riabilitativo.