Giro donne 2023, escluse fratture per Longo Borghini dopo la caduta: resta a rischio ritiro

Giornata sfortunata per Elisa Longo Borghini nella quinta tappa del Giro donne. L’azzurra è caduta in discesa ed è arrivata al traguardo malconcia e con oltre sei minuti di ritardo. E’ stato necessario condure la ciclista italiana in ospedale a Ciriè per dei controlli in seguito all’imprevisto. Così come fa sapere la Trek-Segafredo, le radiografie del bacino e della spalla destra hanno escluso la presenza di fratture e per fortuna anche il consulto neurologico ha anche escluso ulteriori conseguenze. Sono diverse però le conseguenze fisiche: “Visto il protocollo di commozione cerebrale richiesto in questi casi. Longo Borghini resterà sotto osservazione del medico di squadra per le prossime ore. Pertanto, ogni decisione sulla presenza di Elisa al via della sesta tappa del Giro Donne verrà presa domani mattina”.