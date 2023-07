Beach Volley, a Montesilvano in palio la Coppa Italia

Montesilvano sarà la casa della prossima tappa del Campionato Italiano Assoluto del Beach Soccer. Nel corso della prossima tappa, in programma dal 7 al 9 luglio, sarà tempo di tappa in quel di Montesilvano in cui si assegnerà la prossima Coppa Italia.

Due giorni di sfide che si preannunciano di altissimo livello agonistico condurranno alla giornata conclusiva di domenica 9 luglio, quando si disputeranno le semifinali e finali per il titolo nazionale, seguite in diretta tv da Discovery+ e Eurosport. Nella tappa di Montesilvano sarà anche il tempo di capire l’efficacia della collaborazione fra FIPAV e la Federazione Italiana Bocce: le due federazioni saranno presenti insieme agli eventi di ciascuna per una collaborazione finalizzata ad incentivare le due attività.