Wimbledon 2023, Medvedev: “Mi sento benissimo. Non vedo l’ora di giocare la semifinale”

Medvedev ha vinto la battaglia contro Eubanks nel quarto di finale di Wimbledon sicuramente più equilibrato di tutte e 4 le partite che si sono disputate. Il tennista russo è riuscito al quinto set ad avere la meglio e così si è guadagnato l’accesso alla semifinale contro Alcaraz.

Nel posto partita sono arrivate le parole di Medvedev: “Mi sento benissimo in questo momento. Sono riuscito a migliorare il mio gioco in questo torneo. Spero di fare lo stesso in semifinale“. Sulla partita contro Eubanks: “È stata una partita molto dura, ero davvero vicino a perderla. Ora mi godo il riposo e non vedo l’ora di giocare la prossima partita“.