Roma, entusiasmo dei bambini per Mourinho: “Sei il mister Number One”

La Roma ha iniziato il ritiro in quel di Trigoria per preparare la stagione, che sarà la terza con Josè Mourinho in panchina. Il tecnico portoghese ha deciso di dare spazio all’amore ed alla voglia dei bambini, tifosi giallorossi, di conoscerlo.

Per questo, dopo la seduta di allenamento, come si apprende dal canale social della Roma, Mourinho si è divertito a firmare autografi e comunque ad incontrare i bambini che dietro ai cancelli fremevano. Nel momento in cui hanno visto il tecnico giallorosso, molti dei bambini presenti si sono lasciati andare ad “Sei il mister Number One“. Belle parole, dunque, riferite nei confronti di Mourihno che entra, sempre più, nel cuore dei tifosi della Roma.