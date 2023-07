Wimbledon 2023: lieve pioggia, Swiatek-Svitolina e Pegula-Vondrousova interrotte per chiudere il tetto

Fuoriprogramma a Wimbledon 2023. Il meteo non aveva preannunciato l’arrivo della pioggia, invece c’è qualche goccia mentre si giocano i quarti di finale tra Swiatek e Svitolina sul centrale e tra Pegula e Vondrousova sul campo 1. Per fortuna, sono i due campi coperti: ci si ferma per qualche minuto e gli incontri sono interrotti, sì, ma solo per chiudere il tetto e poi si riparte regolarmente.