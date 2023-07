Wimbledon 2023, Haddad Maia si ritira in lacrime: avanti Rybakina

Si conclude in lacrime il torneo a Wimbledon della brasiliana Beatriz Haddad Maia. La numero 13 al mondo alza bandiera bianca dopo soli cinque game contro Elena Rybakina, campionessa in carica. La kazaka era avanti per 4-1 quando ‘Bia’ ha deciso di arrendersi per un infortunio alla parte bassa della schiena. Inutile l’intervento della fisioterapista, la sudamericana non è riuscita a portare a termine il proprio incontro.